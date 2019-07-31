75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева в четвертый раз проводит международную летнюю школу для студентов, изучающих русский язык и культуру в зарубежных университетах. В этом году ее участниками стали 75 студентов, представляющих 20 университетов из 10 стран Европы, Азии и Латинской Америки.В течение двух недель ребята будут оттачивать знания русской грамматики, анализировать художественные тексты, развивать навыки устной и письменной речи, знакомиться с русской культурой через кинофильмы и экскурсии. А еще они будут общаться со своими самарскими сверстниками – студентами социально-гуманитарного института, которые участвуют в летней школе в качестве волонтеров.«Для летней школы мы подготовили 3 образовательных программы в зависимости от языкового уровня студентов, - рассказывает научный руководитель летней школы, доктор филологических наук Евгений Стефанский. – Те, кто учит русский язык только год, повторят речевые модели, необходимые в жизненно важных ситуациях, а потом отправятся на улицы Самары отрабатывать их употребление в общении с носителями русского языка: спрашивать дорогу к достопримечательностям, совершать покупки в магазинах. Для студентов продвинутого уровня будет широкий спектр филологических занятий: ребята не только закрепят тонкости употребления русских падежей и глагольных видов, но и попробуют анализировать поэзию Серебряного века, научатся создавать письменные тексты разных жанров и стилей. Для тех ребят, кто уже учится в магистратуре или аспирантуре, мы подготовили много теоретических занятий. Например, русская грамматика будет изучаться в сопоставлении с их родными польским и словацким языками. На киноуроках ребята будут не только совершенствовать навыки аудирования, но и говорить о том, что такое русский характер во всех его проявлениях».Завершится школа защитой небольших проектов, в которых зарубежные студенты объясняют, почему они выбрали для изучения русский язык, сравнивают российские столицы и провинцию, рассказывают о том, какие стереотипы о России нашли подтверждение, а какие были опровергнуты.