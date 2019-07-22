22 студента Поднебесной обогатились мудростью самарских ученых на лекциях в СамГУПСе

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«Летняя школа – 2019» завершает работу в рамках Самарского института транспорта, организованного на базе Шэньсийского железнодорожного профессионально-технического института и Самарского государственного университета путей сообщения.Студенты из Китая в течение 10 дней прослушали лекции самарских преподавателей о эксплуатации железнодорожного транспорта, посетили мастер-классы, экскурсии, объекты железной дороги, провели спортивные игры с самарскими студентами, познакомились с достопримечательностями города, остались в полном восторге от Самары и его жителей и приобрели много новых друзей.По словам первого проректора Самарского государственного университета путей сообщения Виталия Викторовича Асабина, приезд китайских гостей в Самару – это результат большой совместной работы двух вузов. Преподаватели международного института уже стали настоящими коллегами. «Открытие Самарского института транспорта дает возможность повышения компетенций и преподавателей вуза, и наших ребят, которые также будут обучаться в Шэньсийским университете. По всем направлениям подготовки в СамГУПСе будут обучаться 150 студентов из китайского института ежегодно». После первой ознакомительной поездки самарские преподаватели увидят слушателей «Летней школы» в качестве студентов в Самаре.Представители китайской делегации, выразили надежду на плодотворную совместную деятельность университетов, которая скажется положительно не только на двустороннем развитии вузов, науки, но и пойдет во благо развития российского и китайского общества.Закрытие «Летней школы – 2019» состоится 23 июля в 11.00 по адресу: ул. Свободы, 2в, Административный корпус СамГУПС, Зал заседаний ученого совета.