17 команд из Самарской области отправятся 27 сентября на финал конкурса "Цифровой прорыв" в Казань

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Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей» – пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. Решение об этом было принято в среду на заседании организационного комитета финала конкурса.Мероприятие прошло 24 июля в Доме Правительства Российской Федерации. На нем были определены также направления тематических треков и программа финального хакатона конкурса. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.Конкурсные мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо» 27 -29 сентября. Финал станет самым масштабным хакатоном Европы – одновременно в течение 48 часов на площадке будут работать свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления.«На финал конкурса мы пригласим расширенный пул экспертов. Консультировать участников все дни соревнований будут свыше 120 отраслевых специалистов. Кроме того, за каждой командой будет закреплен ментор, который все 48 часов будет курировать ее работу. В первые два дня конкурсантов ждет несколько воркшопов, на которых они узнают о секретах и особенностях публичных выступлений, а также научатся генерировать идеи и строить бизнес-модели. Главным результатом хакатона должно стать максимальное число рабочих цифровых продуктов, которые разработают финалисты. Можно сказать, что хакатон в Казани будет для них не просто финальными соревнованиями, но и образовательным интенсивом», – отметил Алексей Комиссаров.В состав команд войдут финалисты региональных отборочных этапов, проходивших в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Ожидается, что в финальном хакатоне примут участие свыше 650 команд, 200 из которых по результатам нескольких контрольных мероприятий (чек-поинтов) будут допущены к финальной защите перед экспертным жюри.Кроме того, в рамках финала конкурса пройдет школьный хакатон для участников в возрасте до 18 лет, который по ожиданиям соберет более 300 человек. Команды будут работать по пяти трекам, разработанным Образовательным центром «Сириус».