Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 25 июля, 17:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 63.12
-0.01
EUR 70.32
-0.32
Новости /  Общество /  Образование  

17 команд из Самарской области отправятся 27 сентября на финал конкурса "Цифровой прорыв" в Казань

25 июля 2019 13:24
136
17 команд из Самарской области отправятся 27 сентября на финал конкурса
Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября.

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей» – пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. Решение об этом было принято в среду на заседании организационного комитета финала конкурса.
Мероприятие прошло 24 июля в Доме Правительства Российской Федерации. На нем были определены также направления тематических треков и программа финального хакатона конкурса. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.
Конкурсные мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо» 27 -29 сентября. Финал станет самым масштабным хакатоном Европы – одновременно в течение 48 часов на площадке будут работать свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления.

«На финал конкурса мы пригласим расширенный пул экспертов. Консультировать участников все дни соревнований будут свыше 120 отраслевых специалистов. Кроме того, за каждой командой будет закреплен ментор, который все 48 часов будет курировать ее работу. В первые два дня конкурсантов ждет несколько воркшопов, на которых они узнают о секретах и особенностях публичных выступлений, а также научатся генерировать идеи и строить бизнес-модели. Главным результатом хакатона должно стать максимальное число рабочих цифровых продуктов, которые разработают финалисты. Можно сказать, что хакатон в Казани будет для них не просто финальными соревнованиями, но и образовательным интенсивом», – отметил Алексей Комиссаров.

В состав команд войдут финалисты региональных отборочных этапов, проходивших в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Ожидается, что в финальном хакатоне примут участие свыше 650 команд, 200 из которых по результатам нескольких контрольных мероприятий (чек-поинтов) будут допущены к финальной защите перед экспертным жюри.

Кроме того, в рамках финала конкурса пройдет школьный хакатон для участников в возрасте до 18 лет, который по ожиданиям соберет более 300 человек. Команды будут работать по пяти трекам, разработанным Образовательным центром «Сириус».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 июля 2019  16:56
Ведь оформление собственности можно провести в любом регионе, независимо от места жительства.
Жители СО стали чаще использовать экстерриториальный принцип регистрации недвижимости
Ведь оформление собственности можно провести в любом регионе, независимо от места жительства.  Социум
0
25 июля 2019  16:11
Также изменились требования к перевозке.
Расширился список животных, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования
Также изменились требования к перевозке.   Социум
44
25 июля 2019  15:53
Фестиваль проводится в целях выявления молодых дарований, содействия созидательной активности талантливой молодежи, развития молодежных субкультур на территории СО.
Проект «Культурное сердце России»: в Кинеле состоялся III областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ART&COOL»
Фестиваль проводится в целях выявления молодых дарований, содействия созидательной активности талантливой молодежи, развития молодежных субкультур на... Социум
61
Весь список

Здравоохранение
25 июля 2019  11:59
Диетолог назвала главные ошибки худеющих
Диетолог назвала главные ошибки худеющих
Одна из ошибок — отказ от завтрака. Здравоохранение
388
24 июля 2019  12:45
Составлен рейтинг самых болеющих городов РФ
Составлен рейтинг самых болеющих городов РФ
Самара - на 15 месте. Здравоохранение
319
24 июля 2019  11:13
В Красноярской больнице отремонтировано дорогостоящее медицинское оборудование
В Красноярской больнице отремонтировано дорогостоящее медицинское оборудование
Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф. Здравоохранение
252
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14089
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14114
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14275
Весь список
Туризм
24 июля 2019  13:33
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
262
24 июля 2019  12:52
Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
248
21 июля 2019  12:00
СМИ сообщили о новом виде туризма в России
СМИ сообщили о новом виде туризма в России
Это bleisure-путешествия. Туризм
402
Весь список
Образование
25 июля 2019  13:48
В магистратуре СГСПУ больше не будет экономистов
В магистратуре СГСПУ больше не будет экономистов
Вузу отказали в аккредитации образовательной деятельности именно по этой группе профессий. Образование
120
25 июля 2019  13:24
17 команд из Самарской области отправятся 27 сентября на финал конкурса "Цифровой прорыв" в Казань
17 команд из Самарской области отправятся 27 сентября на финал конкурса "Цифровой прорыв" в Казань
Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября. Образование
135
25 июля 2019  10:00
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
Также он поручил проанализировать обеспечение учащихся по основным общеобразовательным программам учебными пособиями. Образование
214
Весь список

Культура
24 июля 2019  21:44
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни.
Умер актер Рутгер Хауэр
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни.  Культура
369
23 июля 2019  12:58
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок. Культура
437
22 июля 2019  23:27
Режиссер "Аватара" с юмором признал поражение, но еще может отыграться.
"Мстители" все-таки стали самым кассовым фильмом в мире
Режиссер "Аватара" с юмором признал поражение, но еще может отыграться.  Культура
337
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14861
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14369
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1067
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1541
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
208
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
187
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
456
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
402
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
313
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
454
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
756
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
662
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
859
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
872
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
587
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
911
Весь список

Мероприятия
Проект «Культурное сердце России»: в Кинеле состоялся III областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ART&COOL»
В ИК-15 создан и дает спектакли самодеятельный театр
Волейбольная команда «НОВА» провела товарищескую игру со сборной командой «iВолга 2.0»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные