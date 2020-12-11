В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму

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В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Они организованы по авторской образовательной программе «Школа НКО. Реализация общественных инициатив в национальных проектах. От общественной инициативы до успешной реализации проекта». Их цель – оказать помощь представителям СОНКО по разработке социальных проектов и участию в конкурсах Фонда президентских грантов.

Напомним, что в 2020 году состоялось три конкурса Фонда президентских грантов. НКО Самаркой области было подано 542 заявки, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. 157 проектов стали победителями и получили поддержку на сумму​ превышающую 253 млн. руб.

Как подчеркнула руководитель управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики Самарской области Ирина Кочуева, никогда прежде НКО региона не получили такую значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. «Губернатор Дмитрий Азаров полтора года назад дал поручение повысить эффективность работы с Фондом президентских грантов. Самарские некоммерческие организации реализуют много социально значимых проектов, акций, но не всегда могут рассказать о себе и проводимой работе, правильно оформить документы и сформировать заявку. Поскольку помогать – это по-самарски, было принято решение проводить обучающие семинары для всех желающих НКО. И вот в этом году у нас стало не только больше количество заявок на конкурс, но и победителей, выигранных грантов. Когда общественные некоммерческие организации понимают, что их проекты поддержаны на таком высоком уровне, они хотят двигаться дальше и развивать свою инициативу», - подчеркнула И. Кочуева.

Сейчас представители НКО региона готовятся к участию в конкурсах следующего года. Среди них Марина Исакова, председатель ТОС 19 квартала г.о. Тольятти. Общественники решили обустроить площадку для культурно-массовых, спортивных мероприятий, которые смогут посещать все жители квартала. Сейчас идет разработка проекта и, как сказала Марина Исакова, обучающий семинар был очень полезен. «Я узнала как правильно сформулировать цель проекта, установить задачи и рассчитать сумму расходов. Только через гранты мы можем привлечь средства на осуществление нашего проекта, который мы придумали вместе с жителями», - поделилась председатель ТОС 19.

А вот жители 16 квартала Автозаводского района Тольятти уже посещают досуговый центр «Общение», созданный на средства президентского грата. В 2019 году председатель ТОС 16 Галина Максимова разработала проект и победила с ним в конкурсе Фонда президентских грантов. В досуговом центре для людей пенсионного возраста проходят занятия по скандинавской ходьбе, дартсу, дыхательной гимнастике, шахматам, шашкам, а теперь, с наступлением зимы, и лыжные прогулки. Должны были проходить экскурсии и культурные мероприятия, но вмешалась пандемия. Тогда Галина Михайловна со своими единомышленниками начали вязать коврики и другие теплые презенты, которые в предновогодние дни получат в подарок одинокие ветераны и инвалиды, многодетные семьи, проживающие на территории микрорайона.