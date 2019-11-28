Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»

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В середине января в Берлине состоится 85-я Международная торговая выставка «Зелёная неделя-2020». Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия. Традиционно здесь представлена лучшая продукция пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, животноводства и птицеводства, садоводства и ландшафтного дизайна.Россия на протяжении 20-ти лет является активным участником этого глобального агрофорума. В «Зелёной неделе–2020» примут участие сельхозтоваропроизводители из нескольких регионов России, в том числе и из Самарской области.В силу своего выгодного географического расположения и благодаря благоприятным природно-климатическим условиям наша губерния обладает огромным потенциалом и является одним из крупнейших в ПФО и стране производителей сельскохозяйственной продукции. На самарской земле выращивают самые разнообразные культуры: зерновые и зернобобовые, технические и кормовые, а также овощные и плодово-ягодные. Более 700 организаций занимаются производством продуктов питания и напитков. Кроме того, на территории Самарской области действуют несколько предприятий, где изобретают, конструируют и выпускают современную сельскохозяйственную технику и оборудование.«Участие в мероприятии такого высокого уровня очень почётно, и мы должны подойти к подготовке со всей ответственностью, чтобы достойно представить наш регион и страну. Времени на решение организационных вопросов осталось совсем немного, но у нашего региона есть опыт участия в мероприятиях самого высокого уровня. Сейчас самое важное – сформировать пул компаний, заинтересованных в выходе своей продукции на международный рынок. Предприятиям-участникам выставки будет оказана всесторонняя поддержка, предоставлены очень выгодные условия», — подчеркнул председатель Правительства В. Кудряшов.На сегодняшний день своё участие в выставке подтвердили 10 крупнейших предприятий пищевой промышленности региона. Среди них «Сызранский мясокомбинат» (единственное предприятие в области, сертифицированное на выпуск халяльной и кошерной мясной продукции), «Самарский БКК», фирма «Нектар», «Кухмастер», Поволжский комбинат «Родник». Одно из старейших предприятий региона, «Жигулёвское пиво», представит не только свои традиционные напитки, но и безалкогольную продукцию.На стенде самарского региона также будут представлены научные и IT-технологии, разработанные нашими учеными, сельхозтехника, выпускаемая местными производителями, информация об инфраструктурных площадках, готовых для реализации инвестиционных проектов, передает пресс-служба облправительства.