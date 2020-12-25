Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»

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Лауреатами конкурса стали батончик зерновой «ЗОЖ» и хлеб тостовый зерновой «ЗОЖ».

ОАО «Самарский хлебозавод №5» стал одним из победителей в номинации «Продовольственные товары» федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Батончик зерновой «ЗОЖ» и хлеб тостовый зерновой «ЗОЖ» вошли в золотую сотню «Лучших товаров России - 2020» и впервые за с 1998 года самарская продукция получила приз «Вкус качества».

«Самарский хлебозавод №5» одним из первых в стране начал выпускать функциональные хлеба, в том числе известную линейку «ЗОЖ». В 2020 году линейку пополнили низкокалорийные батончик и тостовый хлеб, которые на 30% состоят из цельного пророщенного зерна пшеницы.

«Тостовый ЗОЖ с другими тостовыми хлебами объединяет только форма. Над его содержанием наша лаборатория работала больше двух месяцев. В его составе измельченное пророщенное зерно, содержащее комплекс витаминов, при этом он сохранил мягкую текстуру и обладает ярко выраженным вкусом зерна. Для любителей батонов разработана полезная альтернатив - батончик «ЗОЖ» с диспергированным зерном -вымоченное в дистиллированной воде. Именно вода активирует полезные ферменты зерна и вымывает из него клейковину и крахмал, а содержание жиров сводится практически к нулю», -рассказала руководитель производственной лаборатории ОАО «Самарский хлебозавод №5» Элеонора Ферингер.