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«ОДК-Кузнецов» продолжает программу модернизации производства

24 декабря 2020 16:49
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Открылся новый корпус гальванического производства.

На самарском предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) открылся новый корпус гальванического производства. В его создание инвестировано 2,9 млрд рублей, общая площадь комплекса превышает 11 тыс. квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов, врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на детали газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Пропускная способность нового производства составляет более 3 млн деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых покрытий. 

В новом корпусе разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, обеспечивая высокую экономическую эффективность. Проектная численность персонала гальванического производства составляет 163 человека.

«Инвестиции в новое производство составили почти 3 млрд рублей. Для ОДК-Кузнецов это один из ключевых стратегических проектов, реализация которого позволяет увеличить объемы продукции по газотурбинной и по ракетной тематикам. Мощности цеха достаточны, чтобы обеспечить не только собственные потребности предприятия, но и потребности других компаний Ростеха в Самарском регионе», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Корпус гальванического производства возведен на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» и оснащен современным высокопроизводительным оборудованием в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». 

При создании нового производства повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников – свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе, передает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».


 

ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

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24 декабря 2020  14:19 
Нина Косарева и Константин Титов стали Почетными гражданами Самарской области
«Эти люди внесли особый вклад в развитие нашего региона», – подчеркнул руководитель области. Социум
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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