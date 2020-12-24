«ОДК-Кузнецов» продолжает программу модернизации производства

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На самарском предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) открылся новый корпус гальванического производства. В его создание инвестировано 2,9 млрд рублей, общая площадь комплекса превышает 11 тыс. квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов, врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на детали газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Пропускная способность нового производства составляет более 3 млн деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых покрытий.

В новом корпусе разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, обеспечивая высокую экономическую эффективность. Проектная численность персонала гальванического производства составляет 163 человека.

«Инвестиции в новое производство составили почти 3 млрд рублей. Для ОДК-Кузнецов это один из ключевых стратегических проектов, реализация которого позволяет увеличить объемы продукции по газотурбинной и по ракетной тематикам. Мощности цеха достаточны, чтобы обеспечить не только собственные потребности предприятия, но и потребности других компаний Ростеха в Самарском регионе», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Корпус гальванического производства возведен на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» и оснащен современным высокопроизводительным оборудованием в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

При создании нового производства повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников – свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе, передает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».





ПАО «ОДК-Кузнецов»