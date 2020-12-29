ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах

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Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

– Впереди длительные новогодние праздники. В ОАО «РЖД» продолжает действовать режим повышенной готовности. Прошу настроить весь персонал на неукоснительное соблюдение всех требований, и в первую очередь по защите здоровья пассажиров и сотрудников компании, – сказал Олег Белозёров.

Он подчеркнул, что в ОАО «РЖД» сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции.

– В течение этого года мы накопили достаточный опыт работы и оперативного реагирования на самые сложные ситуации. Хочу выразить признательность нашим медицинским сотрудникам. В уходящем году на их плечи легла колоссальная нагрузка. И сегодня наши медики продолжают находиться на передовой, – сказал Олег Белозёров.

В новогодние праздники дополнительные поезда совершат почти 700 рейсов по 54 маршрутам. В том числе порядка 126 тысяч пассажиров планируют отправиться в путешествие 31 декабря. Встречающих новогоднюю ночь в пути ждут традиционные поздравления начальника поезда, сладкие угощения для детей, а в вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню.

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах, передает пресс-служба КбшЖД.