Завод «Прогресс» создаст метановую ракету для «Роскосмоса»

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Эскизный проект нужно подготовить к 21 декабря 2020 года.

Завершился конкурс на определение разработчика ракеты-носителя среднего класса на метане «Амур—СПГ». По информации, опубликованной на сайте госзакупок, победителем стал самарский завод «Прогресс».

Заказчиком выступает корпорация «Роскосмос». Цена контракта составила 407 млн рублей. Эскизный проект ракеты «Амур-СПГ» нужно подготовить к 21 декабря 2020 года.

Второе место в конкурсе занял Космический центр Хруничева, который находится в Москве. Третье — частная российская компания «КосмоКурс», сообщает "Самарская газета".

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень — до 10 запусков. Она будет оснащена двигателем РД-0169, который работает на кислороде и метане. С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонн груза при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном. На геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.