110

Железнодорожники высадили саженцы липы на территории парка «Дружба» в Самаре в рамках проекта «Лес Победы»Куйбышевская железная дорога приняла участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы», инициированном Общероссийским экологическимобщественным движением «Зеленая Россия».Цель проекта – увековечивание памяти железнодорожников, павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, для создания живого мемориала овеликом подвиге наших предков.По согласованию с Администрацией Самары местом высадки деревьев определены участки на территории парка «Дружба». Всего в рамках мероприятия железнодорожники высадили 33 саженца липы мелколистной. В 2020 году высадка деревьев будет продолжена, передает пресс-служба КбшЖД.