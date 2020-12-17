Жан-Филипп Салар возглавит LADA Design

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С 1 января 2021 года Жан-Филипп Салар займет должность вице-президента, Директора по дизайну LADA. Стив Маттин, занимавший эту должность последние 9 лет, принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам.

Жан-Филипп Салар, 1973 года рождения, присоединяется к команде АВТОВАЗа с должности Директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе (офис в Бухаресте, Румыния), где проработал последние 5 лет и отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013-2015 годах г-н Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008-2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).

Г-н Каракатзанис заявил: «Стив успешно возглавлял команду LADA Design. Он был полностью вовлечен в обновление дизайна LADA в течение последних 9 лет и является ключевым человеком в масштабном обновлении модельного ряда LADA. Я благодарю его за эти важные достижения и рад, что Стив принял мое предложение продолжить свои отношения с АВТОВАЗом в качестве моего советника. Я желаю господину Салару всего наилучшего на новом посту и рассчитываю на его весомый вклад в реализацию амбициозного продуктового плана LADA», передает пресс-служба "АВТОВАЗа".

Фото: пресс-служба "АВТОВАЗа"



