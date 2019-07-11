Яндекс представил новый беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata 2020 года
11 июля 2019 22:09
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Яндекс получил Hyundai Sonata в мае, хотя ее продажи должны начаться только во второй половине 2019 года. Компании потребовалось два месяца, чтобы превратить машину в беспилотный автомобиль.
На крыше Sonata установлен набор видеокамер, антенн и лидаров, необходимых для считывания дорожной ситуации. Посередине центральной консоли находится iPad Pro, с помощью которого управляется беспилотник.
Хотя Яндекс этого не показывает, но в багажнике, вероятно, разместили мощный компьютер, который обрабатывает данные с датчиков. Аналогичное решение используется в других беспилотниках Яндекса.
Компьютер в Toyota Prius работает на базе Linux. Какие компоненты использует Яндекс, неизвестно.
Сейчас беспилотная Hyundai Sonata тестируется на закрытом полигоне Яндекса и готовится выехать на дороги Москвы.
До 2019 года Яндекс планирует увеличить автопарк до сотни автомобилей. Сейчас в нем 50 машин, собранных на базе Toyota Prius.
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