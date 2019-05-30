Яндекс показал Путину камеру, отслеживающую усталость водителей
30 мая 2019 22:40
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Компактное устройство, размером не больше видеорегистратора, следит за вниманием автомобилиста за рулем с помощью компьютерного зрения. Оно отслеживает 68 точек на лице для мониторинга взгляда, поворота головы и частоты моргания.
При обнаружении признаков усталости срабатывает специальный звуковой сигнал.
Первые успешные тесты провел сервис Яндекс.Такси. Камеру в будущем соединят с Таксометром, за счет чего уставших или невнимательных водителей просто ограничат и не дадут принимать заказы.
До конца года планируется установить камеры Yandex Signal Q1 в 5 тысяч машин, включая городской транспорт, междугородние автобусы, каршеринги, маршрутки, грузовики и другие ТС.
Фото: iphones.ru
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