«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
24 декабря 2019 17:54
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Как это работает с ОКБ
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.
БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», говорится в презентации. Далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк. ОКБ отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.
Что банки смогут узнать о клиентах
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса». Он подчеркнул, что результат не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях», — заявили в «Яндексе».
Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.
Партнерам данные пользователей не передаются, указали в пресс-службе «Яндекса».
Зачем это нужно банкам
Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Богомолов. Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил Александрович. Он не назвал число участников, но сообщил, что среди них нет Сбербанка (ОКБ принадлежит кредитной организации). РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из них подтвердили существование проекта.
«Мы тестировали сервис, но на данный момент в принятии решений его не используем», — сообщил РБК представитель «Ренессанс Кредита».
В Совкомбанке заявили, что получили доступ к тестированию продукта.
Росбанк заинтересован в этом сервисе, отметил начальник управления аналитики департамента розничных рисков кредитной организации Левон Торозян.
ВТБ «знает о данной инициативе и поддерживает создание нового сервиса», отмечает представитель банка.
Альфа-банк не использует скоринговый продукт «Яндекса», но считает его перспективным. «Сервис позволяет банку точнее оценить риск клиента — чем больше данных, тем точнее скоринг», — говорит представитель Альфа-банка.
«Открытие» использует сервис, схожий со скорингом «Яндекса», сообщил замдиректора департамента анализа розничных рисков банка Виталий Украинский. Он подчеркнул, что для подобного скоринга требуется согласие заемщика.
Дополнительные данные могут существенно помочь при моделировании некоторых продуктов, признает директор розничных кредитных рисков банка «Ак Барс» Алексей Бакулин. Он не ответил, тестирует ли «Ак Барс» сервис «Яндекса» и ОКБ, но подчеркнул, что банк «использует и проверяет все возможные источники легальных данных».
Райффайзенбанк отказался от комментариев, остальные игроки не ответили на запрос РБК.
Есть ли юридические риски
При скоринге обезличенные данные «перестают быть обезличенными, поскольку описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактное, а совершенно конкретный субъект — заемщика», — замечает управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов.
Скоринг по обезличенным данным не дает представления о поведении в сети конкретного человека, полагает руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова, но дальнейшая обработка такой информации может требовать согласия пользователей. В соглашениях должны указываться «цели обработки и перечень действий, которые допускается совершать», подчеркивает она.
Для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных, говорит гендиректор бюро Артур Александрович.
Использование обезличенных данных в скоринге не противоречит закону, но не страхует компании от исков и репутационного риска, уточняет управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике «Яндекса» бары, клиент может это посчитать поводом для иска».
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС/РБК
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