Яндекс.Такси покупает короля регионов "Везёт"
15 июля 2019 14:59
130
UPD 11.20: Яндекс.Такси не выкупает всю компанию, а лишь часть ее активов.
Это крупнейший конкурент Яндекса, работающий в 123 городах России:
"В течение трёх лет Яндекс.Такси вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 млрд пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и ещё столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей."
Компания обещает, что для пользователей «Везёт» ничего не изменится. Они так же смогут вызывать такси через приложения Везёт, RuTaxi и по телефону.
К началу 2017 года на «Везёт» приходилось 12.3% всех такси-перевозок в России. Для сравнения, Яндекс и Uber занимали 10.4%.
Сделку по покупке «Везёт» планируют закрыть до конца 2019 года. Осталось только получить одобрение ФАС.
UPD 11.24 Комментарий председателя Общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Ирины Зариповой:
"Как показала практика, укрупнение агрегаторов значимо не влияет на рост цен или на изменение заработка водителей. Для примера: по оценке BusinesStat средняя цена проезда в такси в 2014-2018 гг уменьшилась на 16,9%; сделка по слиянию двух крупных игроков Яндекс.Такси и Uber не повлияла на это.
Цена за поездку у агрегаторов формируется на основе текущего спроса и предложения. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, 61% респондентов считают, что цена поездки на такси соответствует качеству предоставляемых услуг. Резкое повышение цены для потребителей может привести к оттоку пассажиров, агрегаторы не пойдут на такой шаг.
Мы не ожидаем изменений в размере комиссии для водителей и таксопарков, т.к. на региональном рынке остается очень крупный игрок – это Максим. Любое резкое изменение комиссии мгновенно приведет к оттоку водителей к ним. Однако важно, чтобы не было ограничений для работы водителей с несколькими сервисами со стороны Яндекса или Максим. Это защитит партнеров от перегибов и позволит активнее защищать свои интересы в диалоге с агрегаторами.
Для Москвы мало что изменится. Доля “Везет” на московском рынке составляет всего порядка 5%, так что больших изменений в Москве сделка не вызовет. На рынке остаются сильные игроки с большой долей: СитиМобил занимает порядка 25% столичного рынка, Gett – 10%. Это не позволит Яндексу вводить резкие изменения.
Для регионального рынка такси важны инвестиции в безопасность.
К сожалению, сейчас в такси в регионах происходит очень много нарушений и плохо работает административный контроль за ними, что приводит к проблемам с безопасностью. И если в федеральных центрах инициативы по повышению безопасности поездок щедро спонсируются крупными игроками, агрегаторами и властями, то экономическая ситуация на региональном рынке не позволяет инвестировать в повышение безопасности.
Если в результате сделки технологии и озвученные инвестиции ЯТ в сферу безопасности в объеме 4 млрд руб придут на региональный рынок, это может значительно повлиять на ситуацию. Но хотелось бы, чтобы эти инвестиции также коснулись местных бизнесов и стимулировали бы развитие решений по повышению безопасности в самих регионах.
Яндекс уже потратил на решения в области безопасности 1,2 млрд рублей за 2 последних года. Пользователи такси оценили усилия агрегаторов:
Большинство россиян (79%) считают, что совершать поездки на такси безопасно, а за последние пять лет почти половина (46%) опрошенных стали чаще использовать именно такой способ передвижения по городу."
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
15 июля 2019 13:14
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
154
15 июля 2019 12:58
При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 424 рублей. Экономика региона
161
15 июля 2019 11:29
В технопарк "Жигулевская Долина" приехали представители более 50 регионов страны. Экономика региона
253
Финансы и Банки
15 июля 2019 16:25Ошибки инвесторов
Вложения в недвижимость - это выгодно, если конечно, не допускать ошибок. Здесь нужно быть профи. И в том, случае если вы - начинающий инвестор, вполне возможно,... Финансы и Банки
20
15 июля 2019 14:10
Владельцы номинальных счетов теперь могут совершать операции не только в веб-версии, но и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Финансы и Банки
126
12 июля 2019 19:01
Госдума рассмотрит поправки в закон «О национальной платежной системе». Если их примут, судьба Visa и MasterCard в России будет под вопросом. Финансы и Банки
544
Строительство
15 июля 2019 09:42
Мост будет длиной в 3,7 км. Строительство
207
12 июля 2019 14:26
Его главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью. Строительство
423
11 июля 2019 13:39
Больше всего квартир традиционно предлагают в Самаре. Строительство
351
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
108
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
129
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
738
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
473
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1609
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3061
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
347
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
397
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
800
Новости компаний
15 июля 2019 14:59
Яндекс.Такси запланировал провести сделку по выкупу группы компаний «Везёт», в которую входят RuTaxi, Такси Сатурн и Red Taxi: программного обеспечения и... Новости компаний
130
13 июля 2019 17:45
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Новости компаний
500
11 июля 2019 22:09
Это первая машина, которую Яндекс создал в сотрудничестве с автопроизводителем. Новости компаний
324
11 июля 2019 16:16
Энергообъект повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей. Новости компаний
384
IT и Коммуникации
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
74
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
296
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
367
Транспорт
15 июля 2019 14:23
По специальным тарифам и скидкам пассажиры могут приобрести билеты в купейные и плацкартные вагоны на ряд поездов. Транспорт
124
12 июля 2019 17:24
В рамках торжественного мероприятия ветеранам и действующим работникам предприятия вручили награды и памятные подарки. Транспорт
554
12 июля 2019 14:04
Сегодня в Самаре состоялось заседание коллегии федерального дорожного агенства Росавтодор. Транспорт
394
12 июля 2019 13:57
Троллейбусы должны быть одной марки и модели и произведены не ранее 2019 года. Транспорт
355
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис для online аренды техники TRANSBAZA и ИТ-компания C-Cars договорились о стратегическом партнёрстве
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
17
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
163
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
194
Видео
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
154
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
380
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
294
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
620
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3775
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1102
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
695
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
577
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
792
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
810
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
533
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
851
Мероприятия