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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Xiaomi привезла в Россию дешёвые телевизоры, смартфон Mi 9T и "убийцу AirPods"

18 июня 2019 17:49
157
Самым большим сюрпризом презентации стал анонс телевизоров. Компания впервые официально представила их в России.
Компания Xiaomi провела в России большую ежегодную презентацию, в рамках которой представила целый ряд новинок, которые сразу же получили ценники в рублях. В частности, новый смартфон, беспроводные наушники, фитнес-браслет и телевизоры, передает life.ru.

Mi 9T — это ещё один субфлагман 2019 года с отличными характеристиками и броским дизайном. Новинка получила 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 730 с игровым режимом, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп и тройную основную с главным модулем на 48 Мп, широкоугольным — на 13 Мп и телефото на 8Мп. Кроме того, аппарат оснащён мощным аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой и, наконец-то, датчиком NFC. Старт продаж запланирован на 28 июня по цене от 25 990 рублей.

Также был представлен фитнес-трекер Mi Smart Band 4. Главным отличием новой модели от предшественников является яркий AMOLED-экран, который не должен выцветать на солнце. В то же время гаджет сохранил высокий показатель автономности, которым славятся браслеты Mi Band. Как заявляет производитель, новинка держится на одном заряде до 20 дней. В магазинах Mi Smart Band 4 с 9 июля с ценником 2990 рублей.

Другим представителем носимой электроники оказались беспроводные наушники Mi True Wireless, которые, очевидно, были созданы под сильным вдохновением от AirPods. У китайского и американского продуктов похожие дизайн, чехол и даже управление. Например, аналог от Xiaomi также ставит музыку на паузу, когда из уха вынимается один из наушников. Производитель обещает до 10 часов работы от одного заряда. В продаже с 28 июня по цене 5990 рублей.

Самым большим сюрпризом презентации стал анонс телевизоров. Компания впервые официально представила их в России. Покупателям предлагают три модели: Mi TV 4A 32, Mi TV 4S 43 и Mi TV 4S 55 на 32, 43 и 55 дюймов соответственно. Все телевизоры работают на кастомизированной версии Android TV, которая называется PatchWall. Производитель настаивает на том, что она позволяет быстрее находить нужный контент. К слову, о нём. Партнёрами Xiaomi стали такие онлайн-сервисы, как YouTube, Ivi, Okko, "Кинопоиск" и не только. Приложения всех этих брендов будут предустановлены на китайских телевизорах. Mi TV 4A 32, Mi TV 4S 43 и Mi TV 4S 55 появятся в продаже 25 июня по цене 11 990, 22 990 и 33 990 рублей. До 5 августа будет действовать акционная цена, которая делает приобретение новинок более выгодным. 




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