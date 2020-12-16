X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов

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X5 Retail Group, управляющая магазинами под брендом "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с 16 декабря установит нулевую торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", - отмечается в сообщении.

На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) компания намерена покрывать за собственный счет.

"Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально не защищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", - отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщили в компании, X5 также участвует в работе с профильными ведомствами и поставщиками по формированию межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

На 30 сентября 2020 года под управлением компании находились 17 352 магазина в России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов "Пятерочка", 910 супермаркетов "Перекресток" и 57 гипермаркетов "Карусель".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС