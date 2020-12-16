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X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов

16 декабря 2020 15:04
128
Компания установит нулевую торговую наценку на макароны, хлеб, тушенку, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко.

X5 Retail Group, управляющая магазинами под брендом "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с 16 декабря установит нулевую торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", - отмечается в сообщении.

На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) компания намерена покрывать за собственный счет.

"Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально не защищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", - отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщили в компании, X5 также участвует в работе с профильными ведомствами и поставщиками по формированию межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

На 30 сентября 2020 года под управлением компании находились 17 352 магазина в России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов "Пятерочка", 910 супермаркетов "Перекресток" и 57 гипермаркетов "Карусель".

 

Фото:    Владимир Гердо/ТАСС

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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


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Новости Тольятти
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
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10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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