Великий Джони Айв ушёл из Apple

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Apple будет одним из главных клиентов компании Джони Айва. Помимо собственных проектов, дизайнер продолжит сотрудничать с Apple по целому ряду продуктов."Джони — особенная фигура в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить, начиная с революционного iMac 1998 года заканчивая iPhone и беспрецедентным Apple Park, куда он в последнее время вкладывал столько сил и заботы", — Тим КукПреемника на должность Джони Айва в Apple не нашли. Вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай будут подчиняться главному операционному директору компании Джеффу Уильямсу.После почти 30 лет и бесчисленных проектов я очень горжусь тем, что мы проделали длительную работу по созданию команды дизайнеров, процессов и культуры в Apple, которой нет равных. Сегодня она сильнее, ярче и талантливее, чем когда-либо в истории Apple."Команда, безусловно, будет процветать под превосходным руководством Эванса, Алана и Джеффа, которые были моими ближайшими коллегами. Я полностью доверяю дизайнерам в Apple, которые остаются моими самыми близкими друзьями, и я надеюсь, что буду работать с ними еще много лет", — Джони АйвС участием Джони Айва Apple выпустила свои самые популярные продукты, которые помогли ей стать одной из самых дорогих компаний в мире.Фото из открытых источников