"Ведомости": авиакомпании почти в два раза снизили цены на перелеты по России

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Издание сравнило стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов РФ с наибольшим трафиком и пришло к выводу, что сейчас билеты стоят на десятки процентов дешевле, чем стоили в начале лета.Так, перевозчик S7 Airlines вдвое снизил цены на перелеты в Уфу, на 40% для перелетов в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, билеты в остальные города дешевели на 10-35%. Национальный перевозчик "Аэрофлот" снизил цены на 40% в направлении Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара, на 30% в сторону Самары, Перми и Иркутска, падение цен по другим направлениям не превышало 20%. Лоукостер "Победа", по сообщению пресс-службы, продавал свои билеты в два-три раза дешевле аналогичного периода прошлого года."Ведомости" отмечают, что снижение цен происходит несмотря на постепенное восстановление авиатрафика внутри России с начала лета, хотя в апреле и мае перевозки сокращались до 87%."Глубина бронирования по всем направлениям сейчас сильно сократилась. <…> Серьезные ограничения на международные авиаперелеты сохраняются, поэтому российские авиакомпании вынуждены переориентироваться на внутренние направления, где наблюдается избыток емкостей и, как следствие, ценовой демпинг", - сообщил "Ведомостям" руководитель московского офиса Bain&Company Юрий Спекторов.Помимо запретов на перелеты из-за пандемии издание отмечает общее падение платежеспособного спроса у населения, отмену бизнес-командировок и, как следствие, невозможность быстрого восстановления рынка.Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС