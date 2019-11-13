«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки
13 ноября 2019 23:05
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После реформы рядом с каждым комментарием появятся две кнопки для позитивной и негативной оценок.
«Мы рассчитываем, что дизлайки к комментариям выведут общение «ВКонтакте» на новый качественный уровень. Комментарии станут интереснее, потому что конструктив останется в беседе, а негатив спрячется за дизлайками. Можно быстро увидеть, что нравится и не нравится вашим подписчикам», — заявила представитель социальной сети.
Сейчас возможность поставить дизлайк публикации есть у пользователей сервиса YouTube. В сентябре с ресурса был удален клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», собравший более 1,4 млн дизлайков, что стало рекордом для российского сегмента YouTube.
В феврале 2019 года сообщалось, что руководство YouTube рассматривает возможность убрать кнопку «Не нравится». В сентябре компания Facebook объявила о проведении тестового (для пользователей в Австралии) отключения счетчика лайков. Автор поста сможет видеть их количество, другие люди — нет. Ранее СМИ объясняли возможность скрытия счетчика лайков желанием снизить давление на пользователей и побудить их чаще делиться публикациями.
В ноябре о запуске в тестовом режиме (на территории США) функции, скрывающей число лайков под постами, объявила принадлежащая Facebook сеть Instagram.
Глава Instagram Адам Моссери объяснил, что задача новой функции состоит в том, чтобы попытаться сделать существование в соцсети менее конкурентным, снизив «социальное сравнение» с другими пользователями.
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