В новогодние праздники количество рейсов из аэропорта Самары в Сочи увеличится в три раза

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Число запланированных авиарейсов из самарского международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты регионов") в новогодний период вырастет в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

"В период с 28 декабря по 10 января рейсы на самый популярный российский курорт будут осуществляться ежедневно, с частотой до трех вылетов в день. Больше всего рейсов планируется по средам и пятницам. В среду в Сочи вылетают рейсы авиакомпаний Azur Air, Nordwind и "Уральские авиалинии". В пятницу полеты на черноморский курорт осуществляют авиакомпании "Россия", Nordwind и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении пресс-службы.

По понедельникам и субботам пассажиры смогут направиться в Сочи на рейсах авиакомпаний Azur Air и Nordwind, по воскресеньям - на рейсах "России" и "Уральских авиалиний". По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind, по четвергам - "Россия".

В холдинг "Аэропорты регионов" входят международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов).

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