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В новогодние праздники количество рейсов из аэропорта Самары в Сочи увеличится в три раза

15 декабря 2020 20:24
151
С 28 декабря по 10 января рейсы будут осуществляться ежедневно до трех вылетов в день.

Число запланированных авиарейсов из самарского международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты регионов") в новогодний период вырастет в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

"В период с 28 декабря по 10 января рейсы на самый популярный российский курорт будут осуществляться ежедневно, с частотой до трех вылетов в день. Больше всего рейсов планируется по средам и пятницам. В среду в Сочи вылетают рейсы авиакомпаний Azur Air, Nordwind и "Уральские авиалинии". В пятницу полеты на черноморский курорт осуществляют авиакомпании "Россия", Nordwind и "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении пресс-службы.

По понедельникам и субботам пассажиры смогут направиться в Сочи на рейсах авиакомпаний Azur Air и Nordwind, по воскресеньям - на рейсах "России" и "Уральских авиалиний". По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind, по четвергам - "Россия".

В холдинг "Аэропорты регионов" входят международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов).

 

Фото:   соцсети

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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