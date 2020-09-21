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В Самаре выбрали лучшего пивовара России

21 сентября 2020 13:48
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В Самаре выбрали лучшего пивовара России

20 сентября в Самаре состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар». 

Министерство труда и социальной защиты РФ с 2012 года проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году в нем впервые появилась специальная номинация «Лучший пивовар», которая курируется Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством Самарской области и компанией «Балтика», входящей в Carlsberg Group. Пивовары выступили партнерами события по случаю своего 30-летнего юбилея.

20 сентября в Самаре собрались победители региональных этапов из 20 субъектов РФ. Старт первому в истории страны финалу конкурса дала заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова: «От лица Минтруда России я рада поздравить всех участников конкурса с успешным его завершением. Конкурс показал высокий уровень подготовки специалистов отрасли. Мероприятие помимо возможности объективно оценить профессиональные умения дал участникам и возможность живого общения и обмена опытом. Кроме того, практика проведения подобных мероприятий с участием предстателей из других регионов дает и прекрасные возможности для развития индустрии гостеприимства».

После короткой, но яркой церемонии открытия конкурсанты отправились соревноваться друг с другом, а зрителей пригласили на выставку-ярмарку, где можно было купить продукцию пивоварен из разных уголков России, насладиться выступлениями музыкальных коллективов и театральными представлениями.

Тем временем 27 финалистов соревновались в теории и практике: решали ситуационные задачи по технологии пивоварения, идентифицировали пиво по стилям, определяли дефекты напитка и степень растворимости солода, демонстрировали мастерство на всех этапах производства. «Меня искренне порадовал уровень конкурсантов. Рад, что пивоварение развивается по всей стране, а не только в нескольких столицах. В нашу профессию приходят искренние, увлеченные и талантливые люди, которые показывают, насколько это сложная и необычная работа, — прокомментировал Игорь Матвеев, начальник отдела производства и качества ООО «Хоппи Юнион» (Carlsberg Group), который вошёл в состав экспертной комиссии. — Нам потребовалось почти восемь часов, чтобы определить тройку лидеров, и в этом нам помогла накопленная в сотнях профессиональных конкурсов за рубежом экспертиза Carlsberg Group и компании «Балтика».

Не забыли организаторы и о социальной составляющей профессии. «Балтика» в рамках своего челленджа ко Всемирному дню ответственного потребления пива (прошёл 18 сентября) спросила у участников, когда они впервые попробовали пиво и как говорят об алкоголе со своими детьми. #challengebaltika18+ направлен на то, чтобы найти такие фразы и модели поведения, которые сформируют у несовершеннолетних правильные ориентиры и понимание того, что алкоголь — только для взрослых людей.

По итогам конкурса лучшим пивоваром был признан Евгений Бран из Самары. Кроме почетного звания он получит 300 тыс. рублей призовых. Серебро и 200 тыс. рублей достались Егору Худанову из Самары, а бронза и 100 тыс. рублей — Ирине Ивановой из Новосибирска. 

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Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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