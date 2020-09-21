В Самаре выбрали лучшего пивовара России

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20 сентября в Самаре состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар».

Министерство труда и социальной защиты РФ с 2012 года проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году в нем впервые появилась специальная номинация «Лучший пивовар», которая курируется Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством Самарской области и компанией «Балтика», входящей в Carlsberg Group. Пивовары выступили партнерами события по случаю своего 30-летнего юбилея.

20 сентября в Самаре собрались победители региональных этапов из 20 субъектов РФ. Старт первому в истории страны финалу конкурса дала заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова: «От лица Минтруда России я рада поздравить всех участников конкурса с успешным его завершением. Конкурс показал высокий уровень подготовки специалистов отрасли. Мероприятие помимо возможности объективно оценить профессиональные умения дал участникам и возможность живого общения и обмена опытом. Кроме того, практика проведения подобных мероприятий с участием предстателей из других регионов дает и прекрасные возможности для развития индустрии гостеприимства».

После короткой, но яркой церемонии открытия конкурсанты отправились соревноваться друг с другом, а зрителей пригласили на выставку-ярмарку, где можно было купить продукцию пивоварен из разных уголков России, насладиться выступлениями музыкальных коллективов и театральными представлениями.

Тем временем 27 финалистов соревновались в теории и практике: решали ситуационные задачи по технологии пивоварения, идентифицировали пиво по стилям, определяли дефекты напитка и степень растворимости солода, демонстрировали мастерство на всех этапах производства. «Меня искренне порадовал уровень конкурсантов. Рад, что пивоварение развивается по всей стране, а не только в нескольких столицах. В нашу профессию приходят искренние, увлеченные и талантливые люди, которые показывают, насколько это сложная и необычная работа, — прокомментировал Игорь Матвеев, начальник отдела производства и качества ООО «Хоппи Юнион» (Carlsberg Group), который вошёл в состав экспертной комиссии. — Нам потребовалось почти восемь часов, чтобы определить тройку лидеров, и в этом нам помогла накопленная в сотнях профессиональных конкурсов за рубежом экспертиза Carlsberg Group и компании «Балтика».

Не забыли организаторы и о социальной составляющей профессии. «Балтика» в рамках своего челленджа ко Всемирному дню ответственного потребления пива (прошёл 18 сентября) спросила у участников, когда они впервые попробовали пиво и как говорят об алкоголе со своими детьми. #challengebaltika18+ направлен на то, чтобы найти такие фразы и модели поведения, которые сформируют у несовершеннолетних правильные ориентиры и понимание того, что алкоголь — только для взрослых людей.

По итогам конкурса лучшим пивоваром был признан Евгений Бран из Самары. Кроме почетного звания он получит 300 тыс. рублей призовых. Серебро и 200 тыс. рублей достались Егору Худанову из Самары, а бронза и 100 тыс. рублей — Ирине Ивановой из Новосибирска.