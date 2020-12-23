В Самаре состоится торжественное открытие нового крупного производства "ОДК-Кузнецов"

24 декабря (четверг) в ПАО «ОДК-Кузнецов» (Заводское шоссе, 29, въезд со стороны пр-та Кирова) состоится торжественное открытие нового корпуса гальванического производства. Объект соответствует мировым стандартам качества нанесения покрытий, экономичности и экологичности производства. В создание нового производства площадью свыше 11 тыс. кв.м инвестировано 2,9 млрд рублей.
В церемонии открытия примут участие индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.
Кульминацией церемонии станет световое шоу и синхронное нажатие участниками запуска на кнопки пультов гальванических линий. Также для гостей будет проведена экскурсия по новому производству.
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