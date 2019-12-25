В России отзывают 19 тысяч BMW из-за проблем с детскими сиденьями

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BMW отзывает в России более 19 тысяч автомобилей X6 (серия F16) и X6M (серия F86) из-за возможных проблем с креплением детских сидений. Как сообщает Росстандарт, речь идёт о машинах, которые продаются с сентября 2017 года, передает life.ru.



— Использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно, — предупреждает служба.



Владельцам попадающих под отзыв автомобилей нужно обратиться в сервисные центры. Там специалисты бесплатно устранят проблему, приварив промежуточную вставку к удерживающей скобе ISOFIX.