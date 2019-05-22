В России отзовут 14,5 тысяч автомобилей Ford Explorer

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Отмечается, что решение связано с результатами исследования, которые показали, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. Из-за этого на них могут появиться трещины, что увеличивает риск аварий во время движения.Отзывать будут машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. У них заменят рычаги регулировки схождения задних колес на автомобиле. Ремонт проведут бесплатно.Владельцы также могут самостоятельно проверить, попал ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код машины с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.Фото: соцсети