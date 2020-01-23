В России можно будет купить парашют для спасения из небоскреба

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С помощью "Шанса" даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажки (от 33 метров)."У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования "Шанса" не нужна специальная подготовка — парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно", — сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Входящий в "Ростех" холдинг "Технодинамика" уже получил сертификат соответствия "Шанса", что дает возможность приступить к серийному производству.Когда именно систему запустят в розничную продажу, пока не уточняется. Сколько она будет стоить, также неизвестно."Шанс" разработал московский НИИ парашютостроения. В состав системы входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.Для парашюта использованы современные материалы, в частности ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В конструкции применены некоторые инновационные решения, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием. Кроме того, "Шанс" автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом."При проектировании, строительстве и эксплуатации высоток предъявляются повышенные требования безопасности, но в случае чрезвычайных ситуаций экстренная эвакуация зачастую затруднена. Для решения этой задачи и разработана индивидуальная парашютная система "Шанс", которая может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах", — отметил гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков.Фото: rostec.ru