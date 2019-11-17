В "Роскосмосе" придумали новый способ контроля за состоянием ракет
17 ноября 2019 16:49
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ZigBee — международный стандарт, применяется в системах "умный дом" для создания устройств, управляющих освещением, электроприборами и системами охраны и безопасности, а также контролирующих температуру в помещении.
В предлагаемый госкорпорацией комплект беспроводной системы, которая должна следить за состоянием ракетной техники при ее транспортировке, входят вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль, координирующий работу датчиков, а также сами датчики — термометры, барометры, акселерометры, ультразвуковые и ИК-датчики, датчики горючих смесей и влажности.
При перевозке ракетно-космической техники важно соблюдать вибрационные, тепловые нагрузки, влажность. Поэтому, например, вокруг космических аппаратов при вывозе на стартовый комплекс создают искусственный микроклимат. Бывали случаи, когда следующие на космодром Байконур железнодорожные составы с ракетами подвергались ударам, что требовало как минимум внешнего осмотра, а иногда возвращения поврежденных блоков на завод.
Среди преимуществ новой беспроводной системы — возможность ее использования на любой космической технике и при перевозке любым транспортом. Такой способ "позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки по сравнению с известными аналогами практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов", уточняется в заявке "Роскосмоса".
Фото из открытых источников
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