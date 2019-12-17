В ПАО «Кузнецов» открыт Центр специализации «Коробки приводов и агрегатов»
17 декабря 2019 17:18
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На церемонии открытия символический старт работе комплекса дали заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК», председатель совета директоров ПАО «Кузнецов» Вячеслав Тищенко, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев.
Новый комплекс обеспечит полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением, включая первичную обработку заготовок, черновую обработку зубчатых зацеплений, индивидуальную доводку и контроль качества изготовления деталей. Детали будут производиться как для предприятий ОДК, так и для других заводов машиностроительной отрасли. В первую очередь, они будут использоваться в коробках приводов и агрегатов газотурбинных двигателей – это аналог «коробки передач», который передает вращение двигателя на агрегаты при помощи шестерен.
Комплекс запущен в рамках трансформации индустриальной модели АО «ОДК»: производства различных компонентов концентрируются в центрах специализации, который взаимодействуют друг с другом внутри холдинга. Новый комплекс позволит повысить эффективность данного типа производства более чем на 30%, а снижение потерь от брака составит до 50%. Значительно повысится качество продукции — вновь изготавливаемых коробок приводов и агрегатов двигателей.
Для оснащения комплекса приобретена 21 единица нового оборудования – уникальные зубошлифовальные, зубофрезерные, токарные станки, многооперационный обрабатывающий центр и контрольно-измерительные машины. 62 единицы оборудования перемещены с действующего производства. В новом центре работают 170 сотрудников предприятия, а номенклатура выпускаемых изделий составляет 550 единиц.
«В ближайшие годы при поддержке Ростеха в реконструкцию и техническое перевооружение производства ПАО «Кузнецов» будет вложено более 20 миллиардов рублей, что позволит обеспечить развитие ключевых компетенций холдинга в Самаре, обеспечивающих изготовление и проектирование авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок наземного применения, – рассказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев. – В планах на следующий год – работа, в общей сложности, по еще 17 объектам, 7 из которых на финальной стадии реализации – они будут введены в эксплуатацию уже в 2020 году. Стартуют строительно-монтажные работы по новому зданию конструкторского бюро, которое станет одним из самых современных КБ авиационного кластера Ростеха», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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