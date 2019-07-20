Успешный старт ракеты «Союз-ФГ» обеспечили с двигатели ОДК на I и II ступени

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Серийные двигатели производства ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») РД-107А/РД-108А успешно отработали при запуске ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13» и экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию.Очередной пилотируемый запуск состоялся сегодня в 19:28 часов по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур.Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.К МКС отправился основной экипаж 60/61 долговременной экспедиции – космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент статистической надежности составляет 99,99%. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова», занятыми в серийном производстве данной продукции, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов.Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов