Уникальное изобретение резидента Жигулевского технопарка помогает фермерам региона заботиться об экологии

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» - «БиоТехКомп» (БТК) в рамках проекта «ЭкоБУМ» создал мобильную установку по переработке отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота. Оборудование позволит владельцам небольших ферм региона качественно повысить уровень работы своих сельхозугодий и сохранить окружающую среду. На днях успешно завершились первые испытания изобретения.

Подробнее о проекте рассказал генеральный директор компании ООО «БиоТехКомп» Александр Чистов:

- Проект ЭкоБУМ – победитель «IВолги 2.0» и «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Проект был реализован совместно с нашим технологическим партнером - Самарским аграрным университетом. Над созданием оборудования наша команда работала 8 месяцев и сейчас, наконец, появилась возможность испытать нашу установку в деле. В этом нам помогла победительница IВолги 2.0 Анастасия Денисова – именно она предоставила нам свою ферму для проведения испытаний.

Установка, созданная в цехах резидента технопарка, рассчитана на стадо до 50 голов и способна переработать до 6000 литров навоза в месяц. Система автоматически определяет, когда необходимо провести перемешивание, чтобы эффективно вывести биогаз для его дальнейшего использования.

Биогаз состоит из метана (60-70%), углекислого газа (25-35%) и сероводорода (около 5%). Он подходит для сгорания в котле отопления, а при дополнительной очистке, и как топливо для машин. По сути, установка, является единицей малой энергетики и местом утилизации органических отходов.

- Повсеместное применение этой технологии однозначно улучшит экологию области. Кроме того, по договоренности с Самарским аграрным университетом, студенты инженерного факультета смогут проходить практику, используя на фермах наши установки, - добавил Александр Викторович.