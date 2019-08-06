Участники молодежного форума "iВолга 2.0" в Самарской области узнали, как стать нефтяниками
6 августа 2019 15:36
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О том, что представляет собой профессия нефтяника, "из первых рук" от работников АО "КНПЗ" узнали участники седьмого молодёжного форума ПФО «iВолга 2.0», проходившего на Мастрюковских озерах. Там собрались более двух тысяч амбициозных юношей и девушек, мечтающих состояться как профессионалы. Сотрудники Куйбышевского НПЗ охотно поделились с ребятами опытом в сфере своей деятельности в рамках тематического комплекса «Карьера будущего».
Отметим, что по мнению ребят-участников форума, нефтеперерабатывающая сфера в настоящее время - одно из самый перспективных направлений для работы. Это доказал и ажиотаж вокруг площадки КНПЗ.
На предприятии всегда рады достойной смене и делают все, чтобы достойно ее воспитать. Для молодых специалистов на заводе действует трёхлетняя корпоративная программа развития. Все это время для ребят, помимо обучения, проводятся различные тренинги, слёты, конференции, конкурсы профмастерства.
Сейчас на КНПЗ работают около трех тысяч человек, и у ребят - участников форума "iВолга" есть все шансы к ним присоединиться. Ведь их уже сейчас отличает грамотность, лидерские качества и готовность к развитию.
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