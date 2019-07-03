У какого оператора самый быстрый интернет в России
3 июля 2019 23:53
114
За первое полугодие 2019 года было произведено 8,438 млн замеров скорости. С помощью сервиса SpeedTest от Ookla было протестировано 1,64 млн уникальных устройств. Оказалось, что на загрузку фильма размером 700 Мб с помощью МегаФона требуется всего 3 минуты.
Оказалось, у нас хоть и дешевая связь, но далеко не самая быстрая в мире.
Какая средняя скорость мобильного интернета в мире?
Самый быстрый интернет предоставляется на территории Южной Кореи — до 77 Мб/сек. На конец 2018 года это лучший показатель среди всех стран в мире. В Корее, независимо от месторасположения, везде качественное интернет-соединение: в заведениях общепита, офисах, отелях и так далее.
В ТОП-10 вошли:
1. Южная Корея: 77 Мб/сек
2. Норвегия: 68 Мб/сек
3. Канада: 64 Мб/сек
4. Катар: 63 Мб/сек
5. Австралия: 62.38 Мб:/сек
6. Нидерланды: 62.01 Мб/сек
7. ОАЭ: 58.82 Мб/сек
8. Сингапур: 53.87 Мб/сек
9. Хорватия: 52.85 Мб/сек
10. Швейцария: 52.65 Мб/сек
Дальше значения по замерам скорости сильно отличаются от лидеров. Россия вообще оказалась на 86 месте по скорости 4G.
Средний показатель по стране составил 20.12 Мб/сек. Но это вовсе не значит, что все операторы работают с такой скоростью.
Какой оператор лидирует в России по скорости
Не так давно я лично (автор статьи Артём Баусов/ ) замерял скорость интернета в Москве и Московской области. И тогда лидером зачастую являлся оператор Yota, работающий на сетях МегаФона. Но это касалось только двух относительно небольших зон в масштабах целой страны.
Все замеры производились через SpeedTest, что гарантировало безукоризненные результаты.
По всей России, по данным Ookla, лидером по качеству передачи данных оказался МегаФон. Средняя скорость этого оператора по стране составила 27.31 Мб/сек, что на 7.19 Мб/сек выше, чем средняя у всех операторов в России.
МегаФон уже третий год подряд считается лидером по скорости передачи данных в России.
По данным Роскомнадзора, оператор использует более 235 тыс. базовых станций. Это лучший показатель по стране. Ближайший конкурент МТС имеет 180 тыс. станций.
- 238 527 базовых станций у МегаФона
- 183 250 базовых станций у МТС
- 167 654 базовых станций у Tele2
- 156 977 базовых станций у Билайна
По темпам развития с начала года лидируют Tele2 (+13%) и Билайн (+7%).
Именно базовые станции отвечают за охват и качество передачи сигнала. И чем их больше, тем лучше будет «ловить» сеть с наибольшим показателем скорости.
Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона, прокомментировал:
"Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети".
Что думает об этом Роскомнадзор
Роскомнадзор постоянно следит за сотовыми компаниями и публикует полученные данные.
Так, с начала года количество РЭС операторов «большой четверки» выросло на 7% и составило на 19 июня 2019 года 746 408 единиц.
Основной упор операторы делают именно на сети 4G (LTE), так как сейчас уже редко встретишь смартфон или планшет без поддержки сетей 4-го поколения.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 июля 2019 10:39
Она достигла 34 400 рублей, в то время как по всей стране она увеличилась на 6% и составила 37 000 рублей. Экономика региона
220
3 июля 2019 10:07
Участники совещания подробно обсудили проблемные моменты, которые возникают у регионов в ходе реализации нацпроектов. Экономика региона
199
2 июля 2019 09:18
Речь идет о свинине, говядине и птице. Экономика региона
237
Финансы и Банки
3 июля 2019 13:25
Банк продолжает развивать свою продуктовую линейку для международных клиентов. Финансы и Банки
219
1 июля 2019 19:35
Благодаря прохождению курсов 1С, становится возможным в будущем существенно улучшить жизнь, построить успешную карьеру и научиться достойно зарабатывать. Финансы и Банки
81
1 июля 2019 17:25
Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей. Финансы и Банки
341
Строительство
3 июля 2019 13:56
Остальные объекты так и не выведены из статуса проблемных. Строительство
233
2 июля 2019 16:36Деревянные бани - особенности
Одной из древнейших традиций славян было отправиться в баню, чтобы попариться. И здесь не только мылись и очищали тело от грязи, но и отдыхали после трудного... Строительство
76
2 июля 2019 13:15
Дошкольное учреждение на 140 мест разместится в здании общей площадью около 200 кв. м. Строительство
293
Материалы и технологии
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
97
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
707
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
211
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
444
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1580
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3029
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
296
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
363
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
749
Новости компаний
3 июля 2019 23:53
МегаФон уже третий год подряд считается лидером по скорости передачи данных в России. Новости компаний
114
3 июля 2019 21:51
Компания опубликовала короткий тизер, в котором показала обратную эволюцию Windows, начиная с 10 и заканчивая 95. И так до 1.0. Новости компаний
153
3 июля 2019 11:00
Котельная, снабжающая город теплом и горячей водой, в январе 2019 г. была продана с торгов в рамках конкурсного производства. Новости компаний
229
2 июля 2019 20:20
"Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих". Новости компаний
366
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
269
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
323
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
379
Транспорт
3 июля 2019 09:24
Об этом говорится в комментарии посольства России в этой стране. Транспорт
210
2 июля 2019 23:30
Забыли погрузить чемоданы на рейс Москва — Иркутск, выполняемый "Аэрофлотом". Не менее 15 пассажиров с данного рейса остались без своих вещей. Транспорт
291
2 июля 2019 13:49
Из областного бюджета поступило 304 млн рублей. Транспорт
312
2 июля 2019 12:29
Маршрут изменяли на время ремонта коммуникаций. Транспорт
327
Предпринимательство
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
130
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
165
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
210
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
287
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3589
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
982
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
352
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
542
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
473
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
598
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
475
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
707
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
725
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
458
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
785
Мероприятия