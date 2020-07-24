Twitter планирует запустить платную подписку в 2020 году

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"Мы также находимся на ранних стадиях изучения дополнительных продуктов с потенциальной прибылью, которые могут дополнить наше рекламное направление. Они могут включать подписку и другие услуги. Пока это на ранней стадии, мы не ожидаем от них какой-либо выручки в 2020 году."Twitter по-прежнему останется бесплатным, пользователям предложат платить за дополнительные функции. Какие — пока неизвестно.