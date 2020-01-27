Toyota и Lexus отзывают более 80 тысяч автомобилей

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Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию.На транспортных средствах, попавших под отзыв, будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Фото из открытых источников