Цифровые платформы самарских IT-компаний презентуют в ходе деловой миссии на Филиппинах

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23 августа в Москве в рамках заседания совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству состоялась презентация Самарской области, посвященная проектам цифровой трансформации самарских IT-компаний. Приглашение к участию в мероприятии команде региона поступило от центра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при МГИМО МИД России. Ряд из представленных проектов уже востребован в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.В рамках мероприятия состоялась встреча посла России на Филиппинах, почетного консула республики Филиппиныи руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской области, в ходе которой делегация региона получила приглашение посетить Филиппины для презентации самарских IТ-решений.Посольство РФ на Филиппинах выразило полную поддержку данной деловой миссии. Особенно филиппинскую сторону заинтересовал самарский опыт цифровой трансформации, а именно smart agro (умное земледелие), цифровая образовательная платформа, а также проекты IT-медицины. Стороны договорились о проведении серии презентаций проектов самарских IT-компаний для органов власти республики. Также в планах переговоры о сотрудничестве в области внедрения IT-технологий и взаимного развития образования в данной сфере, передает пресс-служба облправительства.