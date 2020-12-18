Стив Маттин перестанет заниматься дизайном автомобилей Lada

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С января 2021 года он оставит должность вице-президента, директора по дизайну вазовских моделей. Это кресло Маттин занимал последние 9 лет. Теперь он принял решение «отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам».

Его переведут на должность советника президента группы Ива Каракатзаниса. Об этом сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.



Комментируя уход Стива Маттина, Каракатзанис назвал его «ключевым человеком в масштабном обновлении модельного ряда Lada». Теперь директором по дизайну станет Жан-Филипп Салар. Последние пять лет он работал в аналогичной должности в Groupe Renault в Восточной Европе, отвечая за разработку облика всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). До этого Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, пишет СО ОНЛАЙН.