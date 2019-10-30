Специалисты ПАО Кузнецов в составе команды Ростеха участвуют в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019

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Самый опытный участник соревнований – электрогазосварщик цеха №89 ПАО «Кузнецов» Антон Абаньков, неоднократный победитель конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в компетенции «Сварочные технологии». Антон трижды побеждал в Чемпионате АО «ОДК», дважды – в Чемпионате ГК «Ростех» «Ростех-Skills», трижды представлял команду Ростеха на Национальном чемпионате Hi-Tech WorldSkills.Впервые «кузнецовцы» участвуют в чемпионате WorldSkills Hi-Tech в новых компетенциях – «Управление жизненным циклом» и «Промышленная автоматика».В компетенции «Управление жизненным циклом» в команду Ростеха вошли перспективные работники предприятия – ведущий специалист финансовой службы Яна Кучеренко, инженер-технолог Иван Захаров и инженер-конструктор Эдуард Хожанов. По правилам этой компетенции новый продукт создается «под ключ» – от этапа генерации идеи до внедрения изделия в производство и организации продаж.Также самарское предприятие АО «ОДК» на соревнованиях представляют 3 эксперта — они оценивают работы участников чемпионата в компетенциях «Управление жизненным циклом», «Сварочные технологии» и «Промышленная автоматика», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»