"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"

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"Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!", - сказала журналистам Слащева в рамках Петербургского культурного форума.