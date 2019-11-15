Я нашел ошибку
Главные новости: 
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов.
Apple массово удаляет приложения для вейперов после смерти 42 человек
Минстрой СО завершил повторные расчёты.
Участок на 5 просеке, несмотря на сложность рельефа, позволяет построить вторую школу на 900 мест
Лайнер провёл в воздухе 19 часов 19 минут, он пролетел над территориями 10 стран.
Австралийский Boeing совершил самый длительный перелёт в истории
Первая серия выйдет летом 2020 года.
"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"
Аптечная сеть разместила на улицах города Самара рекламу со слоганом «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».
«Виту» наказали за «провизорро»
В этом спорткомплексе будет заниматься, в том числе, местная футбольная команда.
В Челно-Вершинах состоялось открытие спорткомплекса "Колос"
Сейчас ученый находится в Институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Все поджоги произошли в один день — 7 ноября.
Поджигатели автомашин опять оживились, жертвами их активности стали три иномарки
сегодня  Суббота, 16 ноября, 02:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 63.89
-0.32
EUR 70.41
-0.27
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"

15 ноября 2019 22:31
89
Первая серия выйдет летом 2020 года.
Киностудия "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!", первая серия выйдет летом 2020 года, заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, передает РИА Новости.

"Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!", - сказала журналистам Слащева в рамках Петербургского культурного форума.




 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
15 ноября 2019  13:23
В Самарской Губдуме проходит расширенное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике
В Самарской Губдуме проходит расширенное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике
Особое внимание уделили переводу транспорта на газомоторное топливо.  Экономика региона
299
13 ноября 2019  13:45
Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова
Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова
   Обсуждалось 11 социально значимых вопросов.  Экономика региона
400
13 ноября 2019  12:59
На нацпроекты Приволжья выделено 275 миллиардов
На нацпроекты Приволжья выделено 275 миллиардов
В приоритете - демография, медицина, образование и культура. Экономика региона
214
Весь список
Финансы и Банки
15 ноября 2019  15:32
Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений.
Сбербанк и МЧС России по Самарской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений.  Финансы и Банки
197
15 ноября 2019  14:48
Премьера спектакля посвящена сразу двум праздникам – Дню Сбербанка и Дню сотрудника МВД.
Сотрудники Самарской полиции и Сбербанка примут участие в благотворительном спектакле в Самаре
Премьера спектакля посвящена сразу двум праздникам – Дню Сбербанка и Дню сотрудника МВД.   Финансы и Банки
205
14 ноября 2019  14:34
Ставки по потребительским кредитам снижены на 1 п. п.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ставки по потребительским кредитам снижены на 1 п. п.  Финансы и Банки
334
Весь список
Строительство
15 ноября 2019  10:42
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Строительство
192
14 ноября 2019  12:56
Для создания новой дороги от Луначарского до Ново-Садовой в Самаре закажут еще один проект
Для создания новой дороги от Луначарского до Ново-Садовой в Самаре закажут еще один проект
Ранее департамент подвел подрядчик. Строительство
265
13 ноября 2019  11:45
Завершается первый этап строительства площадку Самарского Дворца спорта
Завершается первый этап строительства площадку Самарского Дворца спорта
Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года. Строительство
274
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
67
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
71
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
101
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
276
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
907
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1941
Весь список
Бизнес
13 ноября 2019  20:37
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати.
Терентьев привел «Black Star Burger» в Самару
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати.   Бизнес
347
12 ноября 2019  11:41
В трех самарских МФЦ можно открыть Бизнес под ключ
В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ»
  В трех самарских МФЦ можно открыть «Бизнес под ключ» Теперь сервисы, связанные с открытием своего дела, стали доступны в одном окне. Бизнес
230
11 ноября 2019  23:13
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.
Александр Швидак пытается подключиться к банкротству бизнесмена Вадима Егиазарова с долгом в размере 40 млн рублей
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.   Бизнес
347
Весь список


Новости компаний
15 ноября 2019  23:57
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов.
Apple массово удаляет приложения для вейперов после смерти 42 человек
К такому решению компания пришла после доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которое сообщило о 42 смертях после вейпов.   Новости компаний
109
15 ноября 2019  22:31
Первая серия выйдет летом 2020 года.
"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"
Первая серия выйдет летом 2020 года.   Новости компаний
89
15 ноября 2019  09:38
РКЦ Прогресс угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина
«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина
Ранее завод просил федеральную антимонопольную службу России включить «Спец Строй» в реестр недобросовестных поставщиков.  Новости компаний
206
13 ноября 2019  23:05
После реформы рядом с каждым комментарием появятся две кнопки для позитивной и негативной оценок. Получившие много дизлайков комментарии будут скрываться.
«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки
После реформы рядом с каждым комментарием появятся две кнопки для позитивной и негативной оценок. Получившие много дизлайков комментарии будут скрываться.   Новости компаний
413
Весь список
IT и Коммуникации
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
104
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
121
20 октября 2019  10:37
Видеорекламма на YouTube – особенности
Видеорекламма на YouTube – особенности
 Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
120
Весь список
Транспорт
15 ноября 2019  11:59
В Самаре не хотят пускать трамвай с Московского шоссе до университета
В Самаре не хотят пускать трамвай с Московского шоссе до университета
Ранее студенты Самарского университета просили главу Самары пересмотреть маршрут трамвая №13. Транспорт
327
15 ноября 2019  10:53
Временно изменилась трасса следования самарских автобусов маршрутов № 75 и № 89
Временно изменилась трасса следования самарских автобусов маршрутов №75 и №89
Это связано с работами на водоводе. Транспорт
278
14 ноября 2019  13:42
На картах Самары появился новый раздел Транспорт
На картах Самары появился новый раздел «Транспорт»
Остановки и автобусы можно добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране. Транспорт
331
14 ноября 2019  13:30
В Царевщину, Жигулевск и Красную Глинку могут пустить речной транспорт
В Царевщину, Жигулевск и Красную Глинку могут пустить речной транспорт
Концепцией развития речного транспорта в Самарской области предусмотрена организация более десятка новых пристаней на Волге. Транспорт
411
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
190
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
362
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
632
Весь список
Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
203
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
221
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
513
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
651
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
472
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
344
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
445
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1495
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2089
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1424
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1725
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1900
Весь список

Мероприятия
В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС
В Сызрани открылась модельная библиотека
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные