Сотовые операторы помогут искать пропавших людей
18 июня 2019 18:53
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"МегаФон" задает район поиска человека по последним свидетельствам "Лизы Алерт" о его местонахождении и рассылает сообщения с описанием человека абонентам, которые были в районе поиска пропавшего примерно в то же время", – рассказал координатор отряда Олег Леонов. За время действия запущенного в марте проекта оператор организовал 60 таких рассылок. Все пропавшие, которых помогала искать компания, в итоге были найдены.
Представитель оператора уточнил, что в рамках сотрудничества сообщения с приметами пропавших получают только те абоненты, которые дали соглашение на получение информационных рассылок при оформлении договора с оператором. Если абонент хочет отдельно подписаться на рассылку информации от "Лизы Алерт", он может сделать это в офисе "МегаФона". В компании добавили, что среднее число получателей каждой из рассылок составило около тысячи человек, а расходы на отправку сообщений оператор взял на себя.
По словам Леонова, использование таких рассылок значительно сокращает время реагирования людей по сравнению с обычной системой поиска, когда волонтеры расклеивают листовки в районе пропажи того или иного человека.
С отрядом "Лиза Алерт" уже сотрудничает оператор "ВымпелКом" (бренд "Билайн") – в 2012 году компания организовала горячую линию для сообщений о пропавших, а с 2017 года оператор привлекает волонтеров для отряда. Чтобы записаться для участия в поисках абонент любого оператора должен оставить свой номер на сайте "ВымпелКома", указав предпочтительный район. В случае пропажи человека в этом районе он получит оповещение. К настоящему времени в эту базу записалось 40 тыс. человек, а число выходящих на поиски за время ее существования в среднем выросло почти на треть.
В марте "ВымпелКом" и "Лиза Алерт" предложили всем операторам объединиться для создания системы поиска пропавших. В Tele2 поддерживают эту идею. Также компания обсуждает с представителями отряда возможность внесения в абонентский договор пункт об определении геолокации в случае опасности.
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