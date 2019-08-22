«Самарские сети» дали энергию Шестому кассационному суду

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В филиале «Россети Волга» – «Самарские сети» реализованы мероприятия в рамках технологического присоединения к сетям здания Шестого кассационного суда. Потребитель получит свыше 2,8 МВт мощности.Главным питающим центром здания Шестого кассационного суда стала подстанция 110 кВ Центральная-3. Энергия на один из важнейших объектов Самарского региона будет поступать от нее через распределительные сети другой сетевой организации. На самом энергообъекте выполнены все технические мероприятия, необходимые для технологического присоединения объекта – реконструированы 2 ячейки 6 кВ, заменены трансформаторы тока, установлены новые современные цифровые щитовые приборы. Ограждение подстанции приведено в соответствие с внешним обликом Крымской площади и прилегающей территории г.о. Самара.В связи с высокой важностью проекта работы на подстанции 110 кВ Центральная-3 выполнены значительно раньше сроков, предусмотренных договором технологического присоединения.Шестой кассационный суд станет крупнейшим в системе вновь создаваемых судов. Штатная численность судей составит 113 человек. Учреждение будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, передает пресс-сдужба филиала «Россети Волга» – «Самарские сети» .