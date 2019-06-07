«СИТРОНИКС» займется цифровым развитием Самарской области

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В пятницу, 7 июня, на одной из площадок ПМЭФ-2019 исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областии президент АО «СИТРОНИКС»подписали соглашение о взаимодействии в области цифрового развития региона. Экспертный офис компании займется внедрением цифровых решений в рамках национальных проектов по ряду направлений, включая транспорт, сельское хозяйство и медицину.Новый партнер Самарской области разрабатывает цифровые стратегии для регионов, аккумулирует лучшие решения отраслевых специалистов в рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика».Совместная деятельность будет вестись в сфере цифровых платформ управления, IT решений для медицины, сельского хозяйства и его подотраслей. Среди приоритетов – обмен опытом и лучшими практиками по управлению массивами данных, совершенствованию сервисов взаимодействия с населением, а также запуск проекта «Умный город» и создание интеллектуальной транспортной системы. Во время подписания было также отмечено, что сотрудничество предполагает реализацию инновационных проектов в интересах населения Самарской области и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона.В Самарской области АО «Ситроникс» намерено продвигать инвестиционные и инновационные проекты по направлениям сотрудничества, готовить предложения по оптимизации взаимодействия, в том числе с применением различных форм государственно-частного партнерства, а также рекомендации по субсидированию сельхозпредприятий, который будут применять технологические решения компании, передает пресс-служба облправительства.