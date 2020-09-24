С конвейера «АВТОВАЗа» сошел 30-миллионный автомобиль LADA. Видео

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24 сентября с конвейера АО «АВТОВАЗ» сошел 30-миллионный автомобиль LADA – им стал седан LADA Granta красного цвета в специальном исполнении #CLUB, который в дальнейшем станет экспонатом корпоративного музея предприятия.

Церемония выпуска юбилейного автомобиля состоялась в присутствии Генерального директора Renault Луки де Мео и Президента АО «АВТОВАЗ» Ива Каракатзаниса.

LADA под номером 30 000 000 выпущена в год 50-летия с момента сборки первого автомобиля в Тольятти – в связи с этим в церемонии принял участие и ВАЗ-2101.

Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис: «Первая LADA полностью изменила автомобильную историю России. ВАЗ-2101 подарил мобильность миллионам людей, и LADA Granta продолжает эту славную историю. Сегодня это автомобиль номер один по продажам в России. Granta обладает выразительным дизайном, обеспечивает уверенность в любых дорожных ситуациях и представляет идеальное соотношение цены и качества. Я хотел бы поблагодарить всю команду производства LADA Granta и весь коллектив АВТОВАЗа. Спасибо за отличную работу и поздравляю с выпуском 30-миллионного автомобиля!»

Видео производства юбилейного автомобиля – по ссылке, передает пресс-служба АО «АВТОВАЗ».

Фото: пресс-служба АО «АВТОВАЗ»