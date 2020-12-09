Руководство управляющей компании «Жигулевской долины» приняло участие в Ежегодном собрании членов АКИТ РФ

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Директор государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» — управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко принял участие в заседании Ежегодного Общего собрания членов Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

Ассоциация развития кластеров и технопарков России – ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая объекты технологической и промышленной инфраструктуры.

Встреча состоялась в онлайн-формате 9 декабря. Среди основных вопросов в повестке заседания стало утверждение ежегодного отчета директора АКИТ РФ за 2019 год, исполнение финансового плана АКИТ РФ за 2019 год, утверждение финансового плана и плана мероприятий АКИТ РФ на 2021 год.

Директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко представил доклад об итогах работы за прошедший год, отметив улучшение позиций Ассоциации практически во всех сферах:

- Представители Ассоциации кластеров и технопарков России приняли участие более, чем в 80% целевых федеральных и региональных форумов. В 2020 году мы не сбавляем оборотов, работа ведется по следующим основным направлениям: содействие формированию единой нормативно-правовой базы и требований к технопаркам на федеральном уровне в целях исполнения поручения Президента РФ, участие в реализации новых инструментов инвестиционной, инновационной и промышленной политики «перезагрузке» инструментов региональной промышленной политики по линии Минпромторга России в целях повышения конкурентоспособности региональной промышленности и развития межотраслевой кооперации. Также мы принимали участие в выработке единого механизма развития территорий по линии Минэкономразвития России, проводили исследование зарубежного опыта поддержки резидентов технопарков. За прошедший год отмечено усиление международного сотрудничества, в том числе продвижение российских кластеров, технопарков и ОЭЗ за рубежом, а также участие в Программе развития ООН.

Я благодарен всем технопаркам промышленным кластерам за активное участие в мероприятиях, организованных нашей Ассоциацией, - отметил Андрей Викторович.

Ассоциация образована в 2011 году, и в настоящее время объединяет более 90 членов из 44 субъектов Российской Федерации, представляя свыше 2630 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций.

Свыше 180 тыс. человек работает на предприятиях членов Ассоциации, а совокупный объем выпускаемой продукции превышает 710 млрд. рублей (0,77% ВВП России). Международная деятельность Ассоциации охватывает более 10 стран мира.

Ассоциация является разработчиком Национального стандарта технопарков и правил сертификации, на основании которых в России осуществляется добровольная сертификация технопарков. По соглашению с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации АКИТ является оператором контента в части промышленных технопарков и кластеров Геоинформационной системы Индустриальных парков и промышленных кластеров страны.

6 июня 2019 года Ассоциация развития кластеров и технопарков России подписала Соглашение о сотрудничестве с Министерством экономического развития России, благодаря чему у Ассоциации появилась возможность обеспечивать диалог бизнеса с федеральными и региональным органами власти, институтами развития. Представители Ассоциации являются членами экспертных советов, рабочих групп и комиссий при федеральных органах законодательной и исполнительной власти.

Александр Сергиенко рассказал о преимуществах работы в составе Ассоциации:

- Эффективная работа Ассоциации подтверждена оказываемым ей доверием. Экспертным и отраслевым сообществом поддержана и высоко оценена методология проведения Национального рейтинга технопарков России и Рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.

Ежегодно технопарк «Жигулевская долина» участвует в рейтинге АКИТ. По итогам VI Национального рейтинга, в котором принимал 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов, наш технопарк занял четвертое место по показателю «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%), войдя в ТОП-5 лидеров высокотехнологичных парков России. Я считаю, участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией, позволяет нам заявлять о себе в едином инновационном поле страны и дает уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем изменить будущее, благодаря развитию высокотехнологичных проектов, - отметил Сергиенко, передает пресс-служба парка "Жигулевская долина".

Фото: пресс-служба парка "Жигулевская долина"