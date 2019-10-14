Руководство ПАО «Кузнецов» подписало соглашение о сотрудничестве с 12 школами Самары

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Взаимодействие промышленники и педагоги планируют налаживать сразу по нескольким направлениям. В частности, запланированы экскурсии на производство, мастер-классы от инженеров, стажировки для учителей, а для учеников уроки физики, химии и математики от тех, кто теорию каждый день применяет на практике.«Школьникам, в первую очередь, это даст возможность сделать осознанный и правильный выбор своей профессии, своего будущего, - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов». – Для ПАО «Кузнецов» крайне важно качество подготовки специалистов, требования к ним с каждым годом возрастают. Мы вводим много новых производственных объектов, оснащенных самым современным оборудованием, связанным с компьютерными технологиями и 3D-проектированием. Для работы на нем требуются специалисты с широким спектром компетенций. Поэтому мы решили начинать подготовку кадров не с института, а со школьной скамьи. Надеемся, что благодаря этому совместному проекту мы сформируем у подрастающего поколения понимание того, что именно связь науки и производства определяет будущее России и экономический рост страны».Производственники уточняют, помощь школ в профориентации молодежи неоценима – привлечение их к совместной работе, донесение информации о специфике и перспективах двигателестроения поможет подросткам сделать осознанный выбор, а значит с большей вероятностью профессия, выбранная при поступлении в колледж или вуз, станет делом жизни. Задачу готовить высококвалифицированные кадры с самого юного возраста поставил губернатор Самарской област. В регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Работа по профориентации ведется не один год, но впервые заключено соглашение о взаимодействии промышленного предприятия с учреждениями общего образования.«Мы сегодня живем эпоху четвёртой промышленной революции. Создаются новые технологии, они стремительно внедряются в производство, и нужны специалисты, знающие, как их применить, на предприятиях требуются люди, обладающие широким спектром компетенций, - подчеркивает руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области. - И вот сегодня состоялосьуникальное событие. В рамках подписанного соглашения между ПАО «Кузнецов» и школами Самары у нас есть возможность погрузить детей в науку, в технологии. Это позволит сегодняшним школьникам стать конкурентоспособными, востребованными в экономике специалистами. Концепция взаимодействия промышленников с общеобразовательными организациями работает еще и на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».В этом году Самарская область в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», который реализуется в России по инициативе Президента, участвует в проекте «Билет в будущее». В настоящее время завершен 1 этап. Онлайн-тестирование на платформе проекта прошли почти 21 тыс. учащихся из 292 школ региона.В ходе мероприятия, после подписания соглашения, участники, в их числе представители министерства образования и науки Самарской области и ПАО «Кузнецов», руководители учебных заведений, обсудили вовлечение промышленников в реализацию национального проекта «Образование», передает пресс-служба облправительства.