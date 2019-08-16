Ростелеком перестал работать по всей России
16 августа 2019 19:51
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По данным сайта DownDetector, проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке и других городах.
Ростелеком заявил, что причиной сбоев послужила авария, которая затронула несколько регионов. Компания уже налаживает работу и обещает решить проблему до 17 августа.
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