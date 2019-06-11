"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"

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Однако в компании выразили готовность к сотрудничеству.Накануне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что министр цифрового развития, связи и информации Константин Носков обсуждал с главой Huawei Го Пином возможность использования на устройствах корпорации ОС "Аврора". Кроме того, как утверждается, речь шла о локализации производства в России части устройств Huawei.В Минкомсвязи, комментируя информацию, отметили, что ведомство занимается продвижением российских компаний на зарубежные рынки.В прошлом месяце Минторговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании доступ к компонентам и технологиям американских производителей. Вскоре сотрудничество с китайской корпорацией разорвали и другие IT-гиганты.В начале июня сообщалось, что Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд".Пятого июня в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию Huawei подписала с сотовым оператором МТС соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах.