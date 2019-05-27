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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Ростех запустит в серийное производство разработку СамГМУ – хирургическую систему Autoplan

27 мая 2019 17:56
69
Инновационное оборудование позволит сократить время проведения операции и риски возможных осложнений.
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустит в серийное производство разработку Самарского государственного медицинского университета – хирургическую систему Autoplan. Соответствующее соглашение было подписано на конференции «Перспективы сотрудничества Госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области». Инновационное оборудование позволит сократить время проведения операции и риски возможных осложнений, передает rostec.ru.

Система Autoplan – это многофункциональный комплекс, позволяющий детально планировать хирургическое вмешательство с помощью построения анатомической ЗD-модели внутренних органов. Объемное изображение создается на основе исследований МРТ и КТ пациента. Система позволяет спроецировать положение 3D-модели по отношению к телу человека и точно определить место расположения патологии. Это особенно важно в случаях, когда доступ к оперируемому участку затруднен. Таким образом Autoplan ограничивает вероятность врачебных ошибок и риски возможных осложнений. Кроме того, благодаря детальному планированию хода операции время на ее проведение сокращается.

Серийное производство будет запущено на базе предприятия АО «ИМЦ Концерна Вега» (входит в «Росэлектронику»).

«Данная разработка уже доказала свою эффективность в ходе клинических испытаний – с ее помощью было проведено более 500 успешных операций. Ранее совместно с СамГМУ мы запустили совместное производство нейротренажера ReviVR для реабилитации пациентов после инсульта и аппаратно-программного комплекса ReviMotion для реабилитации детей с нарушениями двигательной активности. Autoplan дополнит линейку наших партнерских проектов. Это пример результативного взаимодействия науки и промышленности в интересах нацпроекта «Здравоохранение», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Autoplan зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. Оборудование может использоваться при планировании травматологических и ортопедических операций, в абдоминальной, эндокринной и онкологический хирургии, а также в нейрохирургии.

«Создание прорывных разработок на стыке направлений и дисциплин - одна из задач современного вуза. В сотрудничестве с индустриальными партнерами нам в медицинском университете удается создавать и внедрять в практическое здравоохранение технологические решения завтрашнего дня», - прокомментировал директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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