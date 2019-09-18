"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза", однако оставит эту информацию в тайне

184

"Оно было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи"."Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".