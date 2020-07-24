«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» и МКС

155

«Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки», — говорится в сообщении госкорпорации.В нем указали, что процесс стыковки и работу системы сближения проанализируют специалисты РКК «Энергия».Речь идет об отклонении от мишени, которая устанавливается на стыковочном узле Международной космической станции (МКС). На корабле за мишенью следит видеометр, который определяет взаимное положение и относительные скорости корабля и станции и передает полученную информацию в бортовую систему управления для выполнения автоматической стыковки.Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКСТехнологии и медиаТранспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к одному из модулей российского сегмента МКС 23 июля. Он доставил на станцию топливо, кислород, пищу и посылки для экипажа МКС, а также оборудование для научных экспериментов. На станции находятся два российских космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Боб Бенкен и Даг Херли.Перед запуском корабля орбиту МКС скорректировали, уменьшив ее среднюю высоту на 900 м. На такое расстояние ее ранее меняли, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.Фото: Роскосмос/РБК: