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«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» и МКС
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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» и МКС

24 июля 2020 19:32
155
«Прогресс МС-15» доставил на МКС топливо, кислород и еду для экипажа, а также оборудование для научных экспериментов. При его стыковке к МКС возникли трудности: корабль отклонился от намеченной мишени.
Во время стыковки грузовой корабль «Прогресс МС-15» немного отклонился относительно мишени, но это не помешало провести ее в автоматическом режиме, передает РБК. Об этом сообщил в своем Twitter «Роскосмос».

«Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки», — говорится в сообщении госкорпорации.

В нем указали, что процесс стыковки и работу системы сближения проанализируют специалисты РКК «Энергия».

Речь идет об отклонении от мишени, которая устанавливается на стыковочном узле Международной космической станции (МКС). На корабле за мишенью следит видеометр, который определяет взаимное положение и относительные скорости корабля и станции и передает полученную информацию в бортовую систему управления для выполнения автоматической стыковки.

Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Технологии и медиа

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к одному из модулей российского сегмента МКС 23 июля. Он доставил на станцию топливо, кислород, пищу и посылки для экипажа МКС, а также оборудование для научных экспериментов. На станции находятся два российских космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Боб Бенкен и Даг Херли.

Перед запуском корабля орбиту МКС скорректировали, уменьшив ее среднюю высоту на 900 м. На такое расстояние ее ранее меняли, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.




Фото: Роскосмос/РБК:

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