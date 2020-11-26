Рогозин считает, что МКС списывать пока рано

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Роскосмос ведет мониторинг состояния Международной космической станции (МКС), но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса напомнил, что на станции "Мир" тоже приходилось выводить из эксплуатации некоторые модули. "Но это не стало поводом для выводов о "старении" всей станции", - подчеркнул он.

Рогозин отметил, что видит у МКС большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний. Этот вопрос будет обсуждаться с начала следующего года. "А пока готовим на Байконуре модуль "Наука", который планируем отправить к МКС весной следующего года", - добавил гендиректор госкорпорации.

Глава Роскосмоса также отметил, что прорабатываемая в РФ новая орбитальная станция должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов.

"При этом подтверждаю, что нашими предприятиями ведется анализ дальнейших перспектив пилотируемой космонавтики и разрабатывается концепция многофункциональной станции (национальной или как вариант с международным участием). Она должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов и стать своеобразным космическим стартовым комплексом для кораблей дальних экспедиций", - написал он, добавив, что Роскосмос ждет от конструкторов РКК "Энергия" соответствующих предложений.

В четверг в пресс-службе госкорпорации сообщили ТАСС, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены научно-техническим советом Роскосмоса, а затем переданы в правительство.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС